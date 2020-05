A közeledő nyári szezonra való tekintettel nem csoda, hogy egyre több emberben merült fel a kérdés: Vajon beteg lehetek-e ha úszom egyet valamelyik nyílt vízben, esetleg strandon? Most pedig a releváns, szakmai válasz is megérkezett.

Müller Cecília elmondta, hogy sem a strandok, sem a nyílt vizek nem jelentek veszélyt ránk, így azokon a területeken, ahol megnyitják a strandokat, nyugodtan fürödhetünk.

Hétfőtől vidéken kinyithatnak a strandok, a szabadtéri múzeumok és a kávézók is. A tömegközlekedési eszközökön azonban továbbra is csak maszkban lehet utazni. A fővárosban és annak környékén még várnunk kell a korlátozások csökkentésére, ahogy a strandolásra is.