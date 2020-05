A Lópici Gáspárt alakító 82 éves színész a Blikk információiszerint egy fejére mért ütésbe halt bele. A tragédia a kora reggeli órákban történt.

A gyanú szerint a fia végzett vele, egy szerszámmal több ütést mért az idős művészre. A helyszínelés jelenleg is tart, Szilágyi István fiát elvitték a rendőrök. A férfi korábban előzetesben is ült édesapja bántalmazásáért, de a szülei ekkor is kitartottak mellette, és mindent elkövettek, hogy szabadlábra kerüljön - írja a lap.