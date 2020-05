"Egy percig sem gondolkodtam. Tudtam, hogy azonnal tenni kell valamit" – nyilatkozta a Blikknek Sándor, és hozzátette, amikor belépett Szilágyiék otthonába, ahol mindent vér borított.

"István a földön feküdt, súlyos fejsérülései voltak, oda sújthatott le a fia egy kalapáccsal, talán többször is. Lehajoltam hozzá, szólongattam, de nem is tudom, élt-e még" - mondta el Sándor, és azt is, hogy a színész fiát az ágyon ülve találta. "Csak nézett előre, majd hirtelen matatni kezdett valamit. Megijedtem, hogy bántani akar vagy újra nekiesne az apjának, ezért megszólítottam. Elindult felém és átöleltem, hogy lefogjam a kezét. Akkor láttam, hogy csupa vér mindene, az én kabátom is akkor lett véres" - emlékezett vissza.

"A régi sérelmeit hajtogatta, hogy az apja húsz éve eltörte a hátát és hogy mennyit bántották őt korábban. Próbáltam nyugtatni, majd megérkeztek a rendőrök, és engem Szilágyi feleségével együtt bevittek kihallgatásra. Jolika nyugodt volt a kocsiban, lehet, sokkot kapott vagy fel sem fogta, mi történt. Úgy terveztük, mi ketten együtt jövünk haza, de Péter őrjöngeni kezdett a rendőrségen, alig lehetett lefogni, mintha valami rohama lett volna, ezért Jolika még maradt" - nyilatkozta a férfi.

A Budapesti Rendőr-főkapitányságon elmondták, 7 óra 34 perckor érkezett a bejelentés a bántalmazásról, és emberölés miatt indítottak eljárást Szilágyi István fia ellen. „A rendőrök a helyszínen elfogták a bántalmazót, a 49 éves Sz. Pétert, majd szemlét tartottak és megállapították, a férfi halálát idegenkezűség okozta. A BRFK életvédelmi osztálya Sz. Péter ellen emberölés bűntett gyanúja miatt indított eljárást" – áll a rendőrség közleményében.