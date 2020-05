Ahogy azt megírtuk, vidéken megszűnt a kijárási korlátozás, vagyis az ott élő emberek fokozatosan elkezdhetnek visszaállni a régi életük menetrendjébe. A kijárási korlátozás Budapesten és Pest megye területén fennmarad május 4-től, a Magyar Közlönyben péntekre virradó éjszaka megjelent kormányrendelet értelmében.

A kormány az egészségügyi ellátással kapcsolatban is döntött, így most már újra el lehet menni szakorvosi vizsgálatokra. Ám akadnak olyan rendelések, ahová csak akkor juthatunk be, ha a vizsgálatot megelőzően negatív teszteredményt tud az érintett felmutatni.

Ezzel kapcsolatban Kásler Miklós miniszter hétfőn az Országgyűlésben azt mondta: A tesztet minden esetben el kell végezni, ha felvetődik a fertőzés gyanúja. Ennek árát állami ellátásban a biztosító fizeti, a magánellátásban pedig a magánellátó vagy a beteg - írta meg a Szeretlek Magyarország.

Az M1 csatornán az is elhangzott, hogy telefonos előjegyzést követően újra elindulhatnak a fogászati és háziorvosi ellátások, szakrendelések, bizonyos transzplantációs beavatkozások és az egynapos sebészeti ellátás is. Az első számú szabály az, hogy a páciensnek telefonon kell időpontot kérnie az aktuális ellátásra, óránként négy beteg ellátására lesz lehetőség, és minden beteg után fertőtleníteni kell a helyiséget - mondta Kásler.

Korábban azt írták egy levélben, hogy a koronavírus szempontjából magas kockázatot jelentő beavatkozások - például fogorvosi, fül-orr-gégészeti vagy sebészeti beavatkozás - előtt kötelező a tesztelés.

"A fogászati kezelések előtt minden fogorvosnak egy kérdőívet kell kitöltetnie a beteggel, és ha a páciens nem koronavírus-gyanús, akkor nincs szükség a PCR-tesztre" - idézi az EMMI-t a Blikk.