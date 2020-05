Yvonne Dederick édesanyjának tragédiájáról eddig csak a luxusfeleség legközelebbi barátai tudtak, de most megoszotta a nyilávnossággal is. Yovonne anyja a mélybe vetette magát.

Yvonne Dederick édesanyja a mélybe vetette magát évekkel ezelőtt, de eddig erről csak a luxusfeleség legközelebbi barátai tudtak, ám most megosztotta a nyilvánossággal is a tragédia részleteit. Reméli, hogy ezzel felhívja a figyelmet arra, milyen fontos, hogy odafigyeljünk a szeretteinkre, ami mindig fontos, de most, a karantén idején különösen.