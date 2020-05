Király Linda az elmúlt hónapokban elképesztő változásokon ment át. testileg, lelkileg és egészségügyileg is változást hozott az életébe a műtét utáni életmódváltása.

Linda az egy elmúlt évben csodálatosan átváltozáson ment keresztül, a jelentős fogyáson túl egészségileg és lelkileg is rendbe jött, így végre minden nehézség nélkül megélheti a nőiességét. A helyes táplálkozás és a rendszeres edzés olyannyira a mindennapjai részévé vált, hogy a négy fal között sem hagyott fel vele.

"A lelki egyensúly megőrzéséhez elengedhetetlen a testem karbantartása, és itt nem csak a kilókról beszélek" – kezdte az énekesnő a HOT! magazinnak.

„Túl sokáig voltam a testembe zárva, így most van mit bepótolnom „magammal". Például megint imádok öltözködni, szűkebb fazonú ruhákba és magassarkúba bújni, és ismét hordok színeket, ami nálam nagy szó. És attól, hogy hetek óta nem hagytam el az otthonomat, még simán kicsíphetem magam, pláne ha ezzel másokat is szórakoztathatok" – mondta nevetve Linda.

A holnap megjelenő HOT!-ból az is kiderül, hogy Linda mit engedhet meg magának és mit nem, de azt sem titkolja az énekesnő, hogy mitől érzi egyre inkább nőnek magát!