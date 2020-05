Sok cégnél dolgoznak otthonról az alkalmazottak a koronavírus miatt. Úgy tűnik, kezdenek rájönni a munkáltatók, hogy így is hatékony a munkavégzés, ráadásul spórolni is tudnak vele. A Twitter ki is jelentette, hogy nem várja vissza a kollégákat, aki akar továbbra is folytathatja otthonról a munkát – közölte az ABC News.

„A Twitter az elsők között küldte home office-ba a munkatársait a járvány kezdetén, viszont nem valószínű, hogy az elsők között fogja visszahívni őket. Az elmúlt hónapokban a dolgozók bebizonyították, hogy otthon is képesek ugyanolyan színvonalon ellátni a munkájukat, ezért aki szeretné a jövőben is így folytatni, megteheti" – mondták a közleményben.

Aki azonban mégis visszatérne az irodába, arra is adott a lehetőség, hiszen a szükséges óvintézkedések mellett várják az alkalmazottakat.