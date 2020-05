A rádiós a Dumaszínházban is elkezdett fellépni miután felépült betegségéből. Nem tagadja, jól jött a lelkének és a pénztárcájának is a munka, hiszen tartalékait élte fel lábadozása alatt, és a nyugdíja alig 110 ezer forint. Most viszont újra kényszerpihenőre van ítélve.

„Amikor fogyni kezdett a pénzem, eladtam az autómat, majd fél éve a veresegyházi telkünktől is megváltam. Az ára jól jött, kitart egy ideig, de nem sokáig húz ki a bajból. Nem szeretnék panaszkodni, igyekszem megoldani a gondjaimat, eddig sikerült. Most például azt találtam ki, hogy a kórházi élményeimből írt műsoromat kiegészítem a karantén élményeivel, és a lakásom előtti bérházi folyosóról, egy belépőjegynél olcsóbb, jelképes összegért élő műsorokat adok azoknak, akik csatlakoznak a Gegek a gangról nevű csoportomhoz" - meséli a Blikknek.

Hiába oldják fel lassan a korlátozásokat, nem mer még kimozdulni, hiszen le van gyengülve az immunrendszere, és több krónikus betegséggel is küzd.

"Krónikus cukorbeteg vagyok, pacemakerrel működöm és vérnyomásgyógyszerekkel. Ráadásul egy nyílt szívműtét, három billentyűcsere és egy prosztataoperáció után el kell fogadni, hogy legyengül a szervezet."

Lalikirályt otthon felesége próbálja rávenni a gyógytornára, hogy ne lustuljon el. Együtt tornáznak, hiszen most sétálni sem tudnak kimenni, holott korábban ez gyakori program volt.