Máté Kriszta egykor vezetett hírműsort és láthattuk vetélkedő házigazdájaként is. Mostanra csak a kamera másik oldaláról figyeli és irányítja az eseményeket, és egyáltalán nem bánja. Habár saját bevallása szerint több munkával jár, az élete izgalmasabb így.

"Kamera előtt már nem szívesen szerepelnék. Az az idő elmúlt, klassz volt, de megvolt belőle mindaz, ami nekem abban komfortos volt. Több mint tíz év úgy telt az életemből, hogy szinte mindennap benne voltam a tévében, mindenki ismert. Ez a mostani életem sokkal izgalmasabb, igaz, több munkával is jár" - mondta a Blikknek a tévés, aki féltve őrzi a magánéletét, és nem is szívesen nyilatkozik róla. "Mert magánügy. A szó legszorosabb értelmében. Van mit óvnom, így vigyázok rá, dicsekedni nem szeretek. Ha kirakatban élném az életem, nem csak az örömeimet, a bánataimat is az újságban olvasnám. Ez már akkor is nehezen ment, amikor a munkámhoz tartozott, ahogy András fogalmazott, »benne volt a fizetésemben«. Amióta gyerekeim vannak, azóta különösen fontos, hogy a pillanataink csak a mieink legyenek" - mondta a tévés, aki szeptemberben lesz ötvenéves.Ezt gondolja a koráról: Sosem akartam másnak látszani, mint aki vagyok, a koromat sem fogom letagadni. Ez persze nem azt jelenti, hogy elhagyom magam, de kimondottan jó, hogy egyre kevésbé kell másoknak megfelelni. Biztos furcsa ennyi év tévézés után, de sosem szerettem a középpontban lenni, így az is zavarba hoz, ha engem ünnepelnek. Azt meg is ígértettem a környezetemmel, hogy meglepetésbulit sosem szerveznek nekem."