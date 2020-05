Megan Fox és férje között már korábban is volt komoly mosolyszünet, 2015-ben a színésznő be is adta a válókeresetet, de végül sikerült rendezniük a problémáikat, és folytatták a kapcsolatukat. Megan és a férje azonban december óta nem mutatkoztak együtt, most pedig a lesifotósok rajtakapták a színésznőt, ahogy Machine Gun Kellyvel kocsikázgat. A rapperrel egy filmben szerepeltek, és nem kétség, hogy a jó kapcsolat továbbra is megmaradt köztük, kérdés, hogy mennyire jó ez a kapcsolat. Természetesen a pletykák egyből elindultak arról, hogy ismét probléma lehet a pár házasságával, főleg, hogy korábban az a hír terjedt, a karantént sem együtt töltik.