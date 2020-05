Nyáron már lehetőség van arra, hogy a gyerekek táborba menjenek, ám természetesen itt is be kell tartani a szabályokat. Egészségügyi nyilatkozatot kell kiállítania a szülőknek előtte, de minden bizonnyal a háziorvosnak is igazolnia kell majd, hogy a gyerek egészséges, és közösségbe mehet, ez nem egyenlő a Covid-teszttel.

Tóth Béla, a Táborfigyelő.hu vezetője a Mokkában elmondta, a bejelentés óta rohamszerűen indultak meg a jelentkezések. Viszont nem lesz annyi táborhely, mint tavaly, ezért némi áremelkedésre lehet számítani. Aki szeretné táborba vinni csemetéjét, tanácsos már most jelentkezni, hiszen félő, hogy elfogynak a helyek.