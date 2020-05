Borzalmas vadászbaleset történt Újfehértón, a férfi elsütötte a fegyvert, mert meglátott egy vadat, csakhogy a golyó jóval messzebbre jutott, mint azt gondolta. Két kilométerrel arrébb talált el egy férfit, aki a házuk udvarában tartózkodott, éppen a lányával beszélgetett. A lövedék egy lóval is azonnal végezne, így a férfinek sajnos esélye sem volt a túlélésre – írta a Blikk.

A szomszéd azt mondja, lövést sem hallott, csak látta, hogy a férfi összeesik.

„Épp kint ültem a kertben, amikor Pistát meglőtték. Lövést nem hallottam, csak annyit láttam, hogy a kocsi és a kerítés között fekszik valaki, de nem gondoltam, hogy ekkora a baj" – nyilatkozta.

Az eset ezért is megdöbbentő, mert még egy mesterlövésznek is szinte lehetetlen eltalálnia két kilométer távolságból a célt.

A vadásznak fogalma sem volt, hogy lelőtt valakit, akkor tudta meg, mit tett, amikor a rendőrök felkeresték. Kiderült, hogy a golyó egy nyugalmazott katonával végzett. A környéken élőket nagyon megrázta az eset, és bíznak benne, hogy betiltják a vadászatot.

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya az Újfehértón történt haláleset körülményeit büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja" – mondta a Szabolcs Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.