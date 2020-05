Szlávik János, a Szent László Kórház infektológus főorvosa elmondta, hogy ugyan csökken az új fertőzöttek száma, továbbra is fenn kell tartani a koronavírus-járvány elleni védekezésért hozott bizonyos korlátozásokat.

Szlávik János, a Szent László Kórház infektológus főorvosa elmondta, a fertőzöttek és gyógyultak számának alakulása a járvány lecsengését jelzi, ugyanakkor nem lehet tudni, mi lesz nyáron, vagy lesz-e második hullám. Emiatt továbbra is fontos a másfél méteres távolságtartás és a maszk viselése - hívta fel a figyelmet.

Beszélt arról is, hogy jelenleg száz oltóanyagot tesztelnek a világban, ezekből három ígéretesnek tűnik. A legoptimistábbak szerint szeptemberre, de legrosszabb esetben tavaszra lehet használható vakcina - vélekedett, hozzátéve: Magyarországon is elindult a vakcinakutatás.