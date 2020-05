Az eset még 2014-ben történt, Calvin Harris csak most mesélte el, hogy kis híján az életét vesztette. Igaz erről is csak szűkszavúan nyilatkozott.

A 36 éves DJ még 2014-ben kórházba került, ahol újraélesztették. Calvin Harris egészen idáig nem beszélt erről, most is csak ennyit árult el:

"2014 érdekes év volt számomra, a brit slágerlisták élére kerültem, majd a sürgősségin kötöttem ki, ahol újraélesztettek. De a kettő között is történt még jó néhány dolog..." – írta a The Sun.