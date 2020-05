Orosz Barbi jó ideje szingli. Elárulta, mitől indul be.

Orosz Barbiért megvesznek a férfiak – és ezzel ő maga is tisztában van. Egy ideje nem él párkapcsolatban, és állítása szerint nem is feltétlenül vágyik rá.

„Nem tartok az egyedülléttől, sőt kimondottan élvezem. Az már más kérdés, hogy ha valaki kellőképp felkelti az érdeklődésemet, akkor hagyom magam meghódítani" – vallotta be a Mokka műsorvezetője a HOT! magazinnak. Barbi szereti, ha egy férfi határozott, s tudja, mit akar.

„Előfordult, hogy időm sem volt ellenállni, és a nyers erő, az ösztönök győzedelmeskedtek. De amit még ennél is jobban élvezek, az az, amikor intellektuálisan vágyom valakire. Nincs is annál szexibb, amikor egy pasival heteket, éjszakákat beszélünk át, és ezáltal kialakul egy érzelmi, értelmi kapocs, és folyamatosan a gondolataira vágyom. A szerető státuszban egyáltalán nem hiszek" - magyarázta Barbara, aki bevallotta azt is, hogy könnyen ismerkedik.

