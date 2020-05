Hajdú Péter a fejébe vette, három éven belül a Life Tv és az Ozone Tv az öt legnézettebb kábélcsatornák között lesz. Ennek érdekében komoly változtatásokat is eszközölt.

Szulák Andi és Várkonyi Andi műsorát is levette a műsorról, mert azok nem hozzák a kívánt számokat.

„Az eddigi saját gyártású produkciókat megszüntetjük, köztük van Várkonyi Andrea és Szulák Andrea műsora is, mivel nem hozták a várt nézettséget. A munkájukra persze számítunk, de más típusú magazinokban. Lesznek elbocsátások és bérkorrekciók is" - mondta el a Story Magazinnak Hajdú, aki azt is elárulta, kedvesét nem hozza át a csatornához.

„Nem lenne szerencsés, ha idehoznám. Én lennék a főnöke, és ez sem az önbecsülésének, sem a kapcsolatunknak nem tenne jót szerintem"