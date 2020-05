A tragikus sorsú Lászlót nagyon megviselte édesapja hirtelen halála, majd április közepén az édesanyját is el kellett temetni. A fiú pszichológushoz járt, hogy fel tudja dolgozni szülei elvesztését, most pedig a húga, Anna szorul segítsgére, hiszen szülei után elvesztette imádott bátyját is.

Anna alig eszik, nagymamája és kutyája az egyetlen mentsvár számára -írja a Blikk. A gyászoló kishúg és László nagymamája a hét végén tartott Deák téri megemlékezésen is ott voltak.

"Aki Lacit pusztán a fotója alapján ítéli meg, az téved. A kisunokám jól beszélt angolul és németül. Mély érzésű fiú volt, a kutyáját az utcáról mentette. Sajnos, Debinek új családot kell keresnünk."

- mondta a gyászoló nagymama, aki soha nem fog tudni megbocsátani unokája gyilkosainak.