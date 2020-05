A fegyvertelen fekete férfi meggyilkolása miatti demonstráció annyira elmérgesedett, hogy a Nemzeti Gárdát is be kellett vetni.

Könyörgött a nyakán térdelő rendőrnek egy afroamerikai férfi Minneapolisban, de a rendőr nem enyhített a nyomáson, a férfi pedig megfulladt. Ez akkora tüntetéshez vezetett, hogy elfoglaltak egy rendőrkapitányságot, amit fel is gyújtottak. A tüntetés annyira elmérgesedett, hogy az Egyesült Államok Nemzeti Gárdáját is Minneapolisba küldték. Ráadásul tüntetők vonultak utcára Chicagóban, Los Angelesben és Memphisben is - írja a BBC.