Mintha kicserélték volna Demcsák Zsuzsát. Új házassága a boldogság mellett egészséget is hozott neki.

Demcsák Zsuzsa visszatalált önmagához. A Krishannal kötött házassága testileg és lelkileg is harmóniát hozta el számára. Mindig kirobbanó, gyors csapatsportokat űzött az egykori tévés; nem gondolta, hogy a jóga az ő személyiségének való lenne. Ám ez megváltozott!

„A férjem által felfedeztem, hogy a jóga sokkal többet jelent, mint ahogy azt korábban, felszínes ismeretek birtokában gondoltam: egy életstílus, egy életfilozófia" – magyarázza Zsuzsa a HOT! magazin holnap megjelenő számában, hozzátéve, hogy először az ízületi problémái miatt kérte meg a férjét, hogy segítsen neki. Fájt a dereka, a térde, és évek óta alvászavarral küzdött.

„A legnagyobb kincs, hogy az alvásom helyreállt; sőt vannak olyan gyakorlatsorok, amik ötpercnyi meditációval tizenkét órányi alvással egyenértékű pihenést tesznek lehetővé! Utána a fájdalmak múltak el a derekamból és a térdemből, majd a pajzsmirigy-alulműködésemre alkalmazott feladatsorok hoztak sikert" – meséli a lapnak a televíziós, aki más, meglepő gyógyuláson is keresztül ment. De hogy mi az, és hogy mit tanult a férjétől Zsuzsa? A digitális formában is elérhető HOT!-ból kiderül!