Tóth Gabi pár hete még fertőtlenítővel fújta be férjét, Krausz Gábort, aki hazatért a boltból, de mostanra úgy tűnik, elengedte a koronavírus miatti félelmét.

Az énekesnő találkozott barátaival és testvérével is, sőt, már vendégeket is fogad. Volt szerelme, Trap kapitány látogatta meg Gabiékat, és előadtak egy közös dalt is.