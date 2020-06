Közösségi oldalán vallotta be Edina, hogy igen nehéz napjai vannak, emiatt tünedezik el közösségi oldaláról is. Kislánya nagyon hasfájós és ezt ő nagyon nehezen viseli. Már orvosnál is voltak vele.

„Leginkább a kislányom miatt vagyok levert, mert fáj a pocakja. Már nem tudom nézni és hallgatni, ahogyan sír néha. Természetesen már voltam vele orvosnál, és mindent kipróbáltunk. Remélem, a legújabb készítmények, amiket ma felírtak, segítenek is neki" - mesélte letörten az egykori szépségkirálynő.