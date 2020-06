Ruszó Tibi és a menedzsere néhány hónappal ezelőtt vették észre, hogy valaki gyalázkodó üzeneteket küld a nevében, amikben zenésztársait ócsárolja.

"A menedzseremmel vettük észre hónapokkal ezelőtt, illetve utána több rajongó is jelezte, akkor még hivatalos oldalamként tűnt fel. Megkerestük az oldal gazdáját és mondtuk, hogy ez így nem jó, ekkor módosította a nevét Ruszó Tibor Hivatalos Fanpage Oldalra. Az egyik, ami nagyon felbosszantott, hogy kevésbé ismert előadóktól pénzt kért, hogy erre az oldalra kitegye őket, így szerezve nekik rajongókat. Az utóbbi napokban pedig olyan posztokat tettek ki, amelyek zenészkollégákat és ismerősöket gyaláznak, például Gáspár Lacinak is trágárságot üzent, akinek nagyon hálás vagyok és nem kívánnék neki rosszat. Volt egy olyan poszt is, amelyben Majkának írja, hogy „pillangókéssel lesz kiszúrva a kocsijának a kereke". Ezt mind egy olyan oldal „nevében", amelyen az én nevem szerepel" - mesélte Tibi a Blikknek.