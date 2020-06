Az Egyesült Államok főállamügyésze most hivatalosan is beídézte András herceget tanúként a Jeffrey Epstein-ügyben. A királyi család azonban ezt visszautasította.

Jeffrey Epstein szexuális zaklatás, emberkereskedelem és pedofília vádja miatt ült börtönben, ahol öngyilkos lett. A nyomozás azonban folytatódik, mert vagyonából a károsultakat fizetnék ki.

Ezért tanúként idézték be Erzsébet királynő fiát, András herceg korábban azt mondta bármiben a hatóságok rendelkezésére áll, ám nem így történt. Így most az Egyesült Államok főállamügyésze hivatalosan is beidézte őt, amit a király család határozott hangvételű üzeneteben visszautasított.

Egy nő András herceget is megvádolta szexuális zaklatással. Állítólag Jeffrey Epstein közvetített számára prostituáltakat, gyakran kiskorúak is voltak köztük. Ezeket a vádakat a herceg tagadta.