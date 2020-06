Magyarország első számú női lemezlovasa, Metzker Viktória számára is különleges helyzetet teremtett a koronavírus okozta járvány, hiszen ő, és szintén a szórakoztatóiparban dolgozó párja is fellépés nélkül maradtak. A kilátástalannak tűnő helyzet végéhez érve a Life.hu-nak exkluzív interjúban mesélt a DJ, miként élte meg az elmúlt időszakot.

„Úgy szoktam megfogalmazni, hogy kényszerszabadságon vagyunk" - kezdte Viki, aki gyorsan hozzá is tette, hogy már látható a fény az alagút végén, hiszen bár még csak június van, de az tudható, hogy augusztus 15-től újraindulhat az élet a szakmájában. Leginkább pihenéssel, új dalok és zenék tervezésével töltötte az elmúlt időszakot, aminek köszönhetően nyár végéig még biztosan elő fog rukkolni friss szerzeménnyel.

„Azt gondolom, a legnagyobb hiba, amit az ember tehet, ha elkezd pánikolni. Így még ha ijesztő is volt a kialakult szituáció, nem estem pánikba.

Pozitív személyiség vagyok, de elég rosszul éltem meg, hogy nem tudtam találkozni a közönségemmel, mivel elmaradnak a fellépések" - emlékezett vissza a DJ. Viki a napokban már felléphetett egy balatonfüredi klub teraszán, ahol a szórakozási lehetőségek egy bár funkciójának szintjére lettek lekorlátozva, senki sem táncolhatott. „Az emberek normálisan viselkedtek, az volt a cél, hogy a szabályok betartásával példát mutassunk. Kivitelezhető volt így is a buli, több mint a semmi, legalább lépésről lépésre haladunk előre."

A sztár DJ 14 éve van a szakmában pihenő nélkül, aki mint mondta, nem is vágyott a szünetre. „Vágyni nem vágytam rá, kötelező helyzet teremtette meg a leállást, de azt kell, hogy mondjam, jót tett.

Bár korábban minden hétvégén haza jártam a szüleimhez, most korlátozott lehetőségek maradtak a találkozásokra, de több idő maradt magamra, a fejlődésemre."

Március közepén rendelettel leállították a szórakoztatóipart, Metzker Viki bulija volt az első, amit az országban töröltek, hiszen pont a Semmelweis Egyetemről diagnosztizálták az első magyarországi koronavírus fertőzöttet, ahol Vikinek a Karneválon kellett volna fellépnie. „Elég korán megtapasztaltam, hogy a karantén elért minket. Nem volt jó, sőt, egyenesen ijesztő volt, de lassan hozzászoktam és alkalmazkodtam."

Mint mondta, azt látja, hogy mindenki igyekszik túlélni. „Aki nem csak a DJ-zésből él, annak könnyebb dolga volt most. Én ugyan kizárólag a zenélésből élek, de tettem félre tartalékot. Nem panaszkodom, de nem is a pénz kiesése volt a lényeges rossz, hanem a semmittevés, amikor tizenév után elveszti az ember a hivatását, azt nehéz feldolgozni. Mivel elég kiegyensúlyozott ember vagyok, ezért magamban rendbe tudtam tenni a helyzetet, miszerint ez az időszak nem fog a végtelenségig tartani, hamar visszatérek."

Épp a kijárási korlátozás elrendelésének idején jelent meg Metzker Viki és Curtis közös dala, a Szívemen szárny, ami óriási népszerűséggel fut, valamint Viki a nemzetközi piacra is készített egy feldolgozást az elmúlt időszakban, emellett elmondta, hogy folyamatosan figyelemmel kísérte az aktuális elektronikus zenei slágerlistákat.

Bár a fellépések elmaradtak, zeneileg aktív maradt, akinek még a házimunkákra is több ideje jutott. „Amúgy is házias típus vagyok, nem volt idegen itthon lenni és főzni. Minden olyan dolgot sikerült megcsinálnom, amit tervezgettem, halasztgattam. Ilyenek például a kerítésfestés, kertészkedés, nagytakarítás, gardrób rendezése." Viki azt is elárulta, hogy a bomba formáját egészséges ételekkel tudja megtartani, amik főként a csirkemell és rizs, este pedig a saláták, puffasztott rizsek.

Metzker Viki jövőbeni tervei között szerepel az oktatás. Jelenleg heti 3-4 fellépéssel és az állandó rádióműsorral lefoglalt DJ kevésbé gondol arra, hogy mi mással foglalkozzon még, de a későbbiekben mindenképp szeretne DJ-tanfolyamon tanítani.