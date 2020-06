A rendőrséggel együtt az intézmény reméli, hogy az állatokat a megszokott etetési időben táplálékkal vissza tudják csalogatni és újra elfogni. A szabadon élő majmok Japánban sok kárt okoznak a mezőgazdaságban. Ráadásul az is aggodalomra adhat okot, hogy a japán makákók más, helyileg nem honos emberszabású faj vadon élő példányaival is párosodhatnak.

Ősszel is szöktek meg makákók a Takagojama Parkból, akkor egy tájfun rongálta meg a kifutójukat.