Kaiser Endre életében nem a szerelem élvez most elsődleges prioritást.

Ahogy azt korábban megírtuk, 2005-ben a bíróság életfogytiglani büntetésre ítélte Kaiser Edét a móri mészárlásért, tévesen. 2009-ben elfogták a valódi gyilkosokat, de Kaiser a felmentés ellenére sem hagyhatta el a börtönt korábbi bűncselekményei miatt. 18 év után, hétfőn szabadult.

Istenes László egy exkluzív interjú keretein belül beszélgetett Edével, és mint kiderült, az adás után több hölgy is érdeklődött a frissen szabadult férfi iránt:

"Valóban voltak és vannak is megkeresések. Ez jólesik, kedvesen válaszolok is, de most nem a szerelem az elsődleges prioritás az életemben. A szereplés sem, nem vágyom nyilvánosságra" - nyilatkozta Ede a Borsnak.