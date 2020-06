Liu Shaolin Sándor társaival a Margisztigeten szenvedtek balesetet edzés közben. A BKK közleménye szerint a buszsofőr valószínűleg hibázott, de ők is szabálytalanul tekertek, egymást mellett. A sportoló tagadja.

Liu Shaolin Sándor három társával együtt szenvedett balesetet a Margisztigeten szárazföldi edzés közben. A Hunskate - Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség a Facebook-oldalán közzétett tájékoztatása szerint a kerékpáros edzés során a versenyzők szabályosan, egymás mögött haladtak, amikor "velük szemben előzésbe kezdett egy busz, leszorítva ezzel a short trackeseket az útról" - írták. A baleset során Liu Shaolin Sándor, Jászapáti Petra, Krueger Cole és Oláh Bence is bukott, de szerencsére utóbb kiderült, hogy komoly sérülés nem történt.

A BKK is közleményt adott ki az esetről, melyben azt írták, hogy a buszvezető valszínűleg hibázott, de a sportolók is szabálytalanul, egymás mellett közlekedtek. Liu Shaolin Sándor az RTL Klub Híradójában cáfolta ezt az álláspontot. Tudom garantálni, hogy mi egymás mögött mentünk" - mondta a sportoló és hozzátette, az utolsó pillanatban azért kerültek egymás mellé, mert igyekeztek megelőzni a másikat, nehogy átessenek egymáson - idézi a Híradóban elhnagzottakat a Blikk. Liu Shaolin Sándor a sérüléséről is beszélt. „A csuklómnak van még egy kisebb zúzódása, de túl lehet élni, jegelni kell" - mondta.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság szabálysértési eljárást indított, a bekért kamerafelvételek döntőek lehetnek az ügyben.