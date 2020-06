Négy napra magára hagyta 16 hetes ikreit az orosz pár, Margarita és Alexey. Állítólag azért, hogy bulizhassanak, a barátaiknak pedig azt hazudták, hogy a kicsik a koronavírus miatt kórházban vannak, és nem is látogathatják őket. A gyerekekre a nagymama talált rá, és rögtön értesítette a hatóságokat. A kisfiú a kórházban életét vesztette, a kislányt jelenleg is ápolják, a gyermek az életéért küzd - írja a Mirror. A szülőket gyilkossággal vádolják, akár 20 évet is kaphatnak.