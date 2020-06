Vastag Tamásnak sincs tele a naptára felkérésekkel, de mivel a karantén előtti időszaka nagyon zsúfolt volt, igyekszik ajándékként tekinteni ezekre a munkamentes napokra. Szerencsére tartaléka is van, de ha elfogyna, fizikai munkásnak állna, hogy enni adjon családjának.

"Számomra a karantén egy igazi, hosszúra nyúlt nyaralás. Minden percét élvezem, ezért most inkább rövid távú tervek kötnek le, nem tudok és nem is akarok belegondolni, mi lesz egy év múlva. Mielőtt még kitört volna a járvány, egy étterem indításával foglalkoztam, így most még vannak tartalékaim. Ám az is biztos, hogy amennyiben ez a kényszerszünet sokáig fennáll, hiába bármekkora tartalék, ha elfogy, és nem tudok majd enni adni a családomnak, be kell állni fizikai munkásnak" - mondta a Blikknek. Azt is elárulta, mit dolgozna szívesen.