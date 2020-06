Egy háztartásban élt édesanyjával a férfi, aki 2019 nyarán egy vascsővel esett az idős asszonynak, és ezután forró vizet öntött rá. Az áldozat égési sérüléseket, és csonttöréseket szenvedett.

A rendőrség őrizetbe vette a férfit, majd le is tartóztatták. Most a bíróság ezt meghosszabbította, mivel fennáll a veszélye annak, hogy újra bántani fogja a nőt. A vádlott azonban fellebbezést nyújtott be – írta az ügyeszség.hu.