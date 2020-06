A hatvan év körüli pátyi férfi már közel 30 éve dolgozik a szakmájában, az ország legnevesebb egyetemének patológiáján tevékenykedett. Besurranó tolvajok buktatták le, ugyanis több emberi testrészt találtak hordókban az udvarán, majd jelentették a rendőrségen.

Még most is vizsgálják, hogy vajon milyen szándékkal gyűjtötte otthon az emberi maradványokat. A Magyar Nemzet álláspontja szerint a halottszállítók pénzt kapnak a szállításért, azt azonban nem tudni, hogy ez az összeg magába foglalja-e a hamvasztás költségét is - legyen szó holttestről, vagy amputált végtagról. Vagyis valószínű, hogy tiszta nyereség keletkezik a halottszállítók előnyére, ha nem történik meg a hamvasztás. Ezért feltételezik, hogy a különös eset magyarázta nem más, mint sikkasztás - írja a Magyar Nemzet nyomán a Blikk.

A rendőrség a szabadlábon védekező boncmesterrel szemben emberi test tiltott felhasználásának alapos gyanúja miatt indított eljárást. Bűnössége esetén akár három év börtönbüntetést is kiszabhatnak.