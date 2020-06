Jennifer Bricker lábak nélkül született, és már csecsemő korában nevelőszülőkhöz került, mert a biológiai szülei nem tudták feldolgozni a lány genetikai rendellenességét. A most 27 éves Jennifer ennek következtében három bátyjával, szerető családban nőtt fel Illinois államban.

"A szüleim mindenben támogattak annak ellenére, hogy komoly hátránnyal indultam a többi kortársammal szemben. Minden sportot kipróbálhattam és a gimnasztika lett a kedvencem" - mesélte a lány.

Jenre egy évvel ezelőtt a szerelem is rátalált: most már férjével, Dominik Bauerrel is mutatnak be elképesztő dolgokat.