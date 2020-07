Lagzi Lajcsit közműlopással vádolják, a szerdai tárgyaláson ismét tanúkat hallgattak meg az ügyben. Az egyikük vallomása fordulatot hozhat, ugyanis szavaiból az derült ki, hogy Galambos Lajos sosem volt tulajdonosa sem az építtető sem a kivitelező cégeknek, így nem állhatott érdekében az illegális lekötések beszereltetése a lakóparkban.

"A vád szerint Galambos Lajos volt a feje és strómanokon keresztül irányítója annak a céghálózatnak, amely a Boglárka Lakóparkot építtette és vagy részt vett a kivitelezésben. Ezzel szemben ügyfelem csak közvetve köthető a projekthez. Ezt igazolták a tanúk is, aki elmondták a bíróságon, hogy igazoltan ők voltak a cégek tulajdonosai. Megjelent az a férfi is, aki ténylegesen építtette a lakóparkot és aki megbízta a fővállalkozót a kivitelezéssel, vagyis a közművek bekötésével is. Ő gyakorlatilag tisztázta ügyfelem szerepét, ami nem volt más, mint hogy ismertségével segítsen az ingatlanok értékesítésében" - mondta a Ripostnak Lajcsi ügyvédje, dr. Fröhlich Krisztián. Hozzátette, annak a vállalkozónak a neve is elhangzott, aki a feltételezések szerint öncélúan elvégezte az illegális lekötéseket.