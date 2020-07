Közösségi oldalán hosszasan mesélte Molnár Anikó, milyen körülmények között van Gesztesi Károly sírja. A jelek szerint senki sem gondozza, benőtt gaz, elszáradt virágok és műanyag félbevágott flakonok borítják. Az egykori VV celeb tette rendbe a művész nyughelyét.

„Szégyenletes Gesztesi Károly sírja! Flakon a váza, gaz, szemét a síron. De ma rendbe tettük, és virágot is ültettünk, műanyag vázára és mécsesre is volt gondunk. Nyugodj békében, Művész Úr! A Mi Shrekünk" - írta Anikó posztjában, aki lefotózta, hogy nézett ki a sír, számolt be róla a Bors.