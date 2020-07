Néhány nappal ezelőtt nem tudott belépni közösségi oldalára Galambos Bogi, akit nagy valószínűséggel hekkertámadás ért.

"Arra gyanakszom, hogy egy hekker feltörte és elrejtette az Insta-oldalamat. Már jelentettem, de egyelőre semmi sem történt. Nagyon csalódott vagyok, de reménykedem, hogy visszakaphatom. Sajnálnám, ha bárki azt gondolná, hogy sértő vagy bántó tartalom miatt tiltottak le. Erre nagyon vigyáztam. Csak arra tudok gondolni, hogy bűncselekmény áldozatává váltam" - mondta el a Blikk megkeresésére Bogi.

"Sok munkám van abban, hogy 16 ezer követő figyelmét elnyertem. Ez természetesen bevételt is jelentett, most is van érvényes influenszer-szerződésem, de ettől is megfosztottak. Félek, kezdhetek mindent elölről" - folytatta az elkeseredett sztárcsemete.

Galambos Lajos nagyon felháborodott az ügy hallatán és minden segítséget meg akar adni lányának, hogy visszakaphassa az oldalát.

"Minden jogi segítséget meg akarok adni a lányomnak, hogy az Instagram-oldalát visszaszerezze. Ha kell, nemzetközi jogászhoz fordulok, majd pert indítok ez ellen az amerikai médiakonszern ellen. A lányomnak nincsenek haragosai, de nekem sajnos vannak. Elképzelhető, hogy rajta keresztül kerestek rajtam a fogást."

Egy szakértő szerint nem lehet kizárni a hekkertámadást sem, de azt sem, hogy az Instagram egyik hibafigyelő algoritmusa reagálta túl Bogi egyik posztját. Egyelőre a várkozáson kívül semmit sem tehetnek az ügyben.