Állítólag a baleset előtt a négyéves kislány a nagymamájával veszekedett - nyilatkozta egy kőszegi férfi, aki a mentőknek is segített a gyermek ellátásánál. Az idős asszony elindult kutyát sétáltatni, ahová az unokája is el szerette volna kísérni. A nagymama rázárta a gyermekre az ajtót, aki ekkor dörömbölni kezdett. Pár perc múlva pedig kizuhant az ablakon. Egy házban élő elmondása alapján a nagymama sokkot kapott és fel akarta vinni a súlyosan sérült gyermeket a lakásba, de rászóltak, hogy ne mozgassa. Perceken belül érkezett a rendőrség és a mentők is, akik két órán keresztül próbálták stabailizálni az állapotát - írja 112press.