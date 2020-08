Fogyni szeretnél? Az első és legfontosabb dolog, amit a diétázás előtt tenned kell, az a felkészülés. Ha megszületett az elhatározás, gondold végig, mi mindent tudsz megtenni annak érdekében, hogy a vágyott alakot elérd.

Fontos, hogy olyan diétát válassz, ami nem zsigereli ki a szervezetedet, megfelelő vitaminokat és tápanyagokat jutatt a szervezetedbe, ezáltal pedig nem csak a vizet vonja el a testedtől, hanem a zsírraktárakhoz is hozzányúl, ami a tényleges fogyást eredményezi.

Így válassz diétát!

Ne dőlj be azoknak a módszereknek, amik gyors fogyást ígérnek. Tudnod kell, hogy ha sanyargatod magad és hirtelen megvonod a szervezetedtől az ételt, nem fogsz tartósan súlyt veszteni. Az ígért 2-3 kiló mínusz nem a zsírraktárból fog kiürülni, csak a vizet vonod el a szervezetedből. Ha pedig visszatérsz a normális étkezéshez nem csak az jöhet vissza, amit leadtál, hanem plusz kilókra is szert tehetsz. A szervezeted ugyanis védekezni fog a kizsigerelés ellen, és amint táplálékhoz jut, azonnal raktározni kezd.

Ne diétázz, hanem változtass az életmódodon. Térj át a cukormentes, alacsony szénhidrát tartalmú ételek fogyasztására, kerüld az üdítő italokat, a magas cukortartalmú gyümölcsöket és néhány hét alatt láthatod a változást. Semiképpen se koplalj!

Ne akarj mindent azonnal!

A megfelelő diéta kiválasztása után tisztában kell lenned azzal, hogy egy hét alatt nem érhetsz el látványos változást. Annak érdekében, hogy a motivációd ne hagyjon alább néhány nap után, tudatosítanod kell magadban, hogy a kívánt alak elérése nem néhány nap alatt fog megtörténni, ahogyan a súlyfelesleg sem néhány nap alatt rakódott le. Légy kitartó, türelmes és ne állj minden nap mérlegre!

Sportolj, de ésszel!

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy diétázás alatt azonnal fejest ugranak a sportolás tengerébe is. Akik korábban nem vagy alig edzettek, azoknak azt javasoljuk, szoktassák hozzá szervezetüket a mozgáshoz. Ha elkezdtél diétázni és kevesebbet eszel, először a csökkentett kalóriabevitelhez szoktasd hozzá a szervezetedet, majd 1-2 hét után iktasd be az edzéseket is. Ha így teszel, akkor a tested hozzá tud szokni a változásokhoz és nem fog védekezni ellene.

Nagyobb túlsúly esetén kezdj egy intenzívebb sétával, vagy kocogással. Ha nem vagy biztos abban, milyen mozgásforma illik hozzád, próbálgasd őket. Ha edzőtermi edzésbe kezdenél, mindenképpen érdemes személyi edző segítségét kérni annak érdekében, hogy a gyakorlatokat helyesen sajátítsd el. Rosszul végzett súlyzós gyakorlatokkal komoly károkat okozhatsz magadnak.

Ne a mérlegnek higyj!

Ahogy azt korábban említettük, nagy hiba a fogyókúrázók körében, ha folyamatosan mérlegre állnak. A mérleg sokszor csalóka lehet, ugyanis attól, hogy kilóban nem mutatsz kevesebbet, a tested még formálódik, változik. Főleg akkor becsapós a mérlegelés, ha edzel is mellette. Mint tudjuk, az izom nehezebb mint a zsír, így izomépítés következtében a kilók számában nem mindig érezhető a változás.

Ha nyomon akarod követni a tested változásait, a diétád előtt válassz ki egy olyan ruhadarabot, ami már feszül rajtad,. Próbálgasd időnként és meglátod, hogy ha megfelelően étkezel és sportolsz, a ruha is tökéletesen fog rajtad állni egy idő után.