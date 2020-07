Szilágyi István halála előtt jó kapcsolat volt Jolika néni és az illető között, de mostanra ez megváltozott. A környéken jól ismert férfi inzultálja az özvegyet és segítőit is. Néhány hete őrjöngve akart bejutni a házba, most pedig azt a kamaszt próbálta megütni, aki rendszeresen jár az özvegyhez segíteni.

"Néhány napja sétálni indultunk, amikor az út túloldalán megjelent az a férfi. Ordított, hogy mindenkit kinyír. Fogalmam sincs mi a baja, hiszen korábban jó volt a kapcsolatunk. Végül ahogy kijöttünk a boltból és hazafelé indultunk, odarohant hozzánk és meg akarta ütni Gergőt, aki szerencsére fürge gyerek és el tudott hajolni. Végül szó szerint bemenekültünk a kapun és bezárkóztunk" - mondta a Ripostnak Jolika néni, ám ezzel a történet nem ért véget. "Gergő nem sokkal ezután kiment a kapuhoz, hogy megnézze itt van-e még ez a jómadár és persze ő éppen a kapum előtt sétálgatott, ahogy meglátta a fiút, visszafordult és beköpött a kerítésen" - tette hozzá. Újabb feljelentést akar tenni az özvegy.