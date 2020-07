Hat embert szállított az a kisrepülőgép, ami Salt Lake City külvárosában egy lakóházba csapódott. A szemtanúk hatalmas lángokról, sűrű füstről és sikoltozásról számoltak be. A szerencsétlenségben összesen 3 ember vesztette életét, köztük egy 9 hónapos gyerek.

A szemtanúk arról is beszámoltak, hogy a balesetnek több égési sérültje is van. A sérülteket mentőhelikopter vitte kórházba, egy nő válságos állapotban van. A házban lévő személy is megsérült, de a pontos állapota nem ismert, ahogy a repülőn utazók személyazonossága sem - írja a Mirror.