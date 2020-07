Vajna Timi és üzletember kedvese, Zoli Saint Tropez-ben töltik a nyári legszebb napjait. Bár arról szóltak a hírek az utóbbi időben, hogy Timi képtelen elfelejteni Andy Vajnát, ezért megromlott a viszonya új szerelmével. A pletykákra alaposan rácáfoltak legutóbbi fotójukkal - magánrepülővel utaztak, ahol Timi párja ölébe bújt és forrón megcsókolta. Ezt a pillanatot meg is örökítették, amit Timi ki is posztolt, így mi is láthatjuk. Mutatjuk!