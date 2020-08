Will Smith megmutatta hogy néz ki, miután barátja kiverte egy golfütővel a fogait: csábos a mosolya.

Will Simth és Jason Derulo közös golfozásának nagyon rossz vége lett. Egy óvatlan pillanatban a labda helyett a színészt találta el a zenész, az ütközést Will Smith fogai bánták. Persze az egész csak egy trükk, de a baleset és az utána készült fotó is rendkívül éltehű.