A jegesmedvékkel egészen addig nem volt probléma, ameddig megfelelő mennyiségű táplálékot találtak a szabadban, és kellően nagy területen élhettek. Most azonban a jégtakaró egyre hamarabb kezd olvadni, ráadásul a nyár is tovább tart, így a jegesmedvék mozgástere is jelentősen beszűkült.

A megváltozott életkörülmények miatt olyan helyekre is elmerészkednek, mint például a környező falvak, amelyekben soha korábban nem láttak jegesmedvét. Most viszont a szemét szaga is vonzza őket, így pedig sokszor az ember számára is veszélyt jelentenek.