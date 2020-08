Rudi Vervoort, a brüsszeli regionális kormány vezetője szerdán közölte, hogya 12 évesnél idősebbek számára kötelezővé válik a maszk viselése a főváros egész területén, minden nyilvános helyen és a nyilvánosság számára is hozzáférhető helyiségekben kötelező. Kivételt a fizikai munkát végzők, a szabad térben sportolók, vagy azok élvezhetnek, akik orvosi okokból erre engedélyt kaptak. Utóbbiak esetében speciális, műanyag arcvédő viselése ajánlott.



Frédérique Jacobs, a koronavírus miatt létrehozott belga válságközpont ideiglenes szóvivője szerdai sajtótájékoztatóján azt közölte, hogy az egyhetes periódust felölelő adatok szerint a koronavírussal fertőzöttek átlagos napi száma a korábbi 588-ról 604,1-re emelkedett. A legfrissebb adatok szerint kedd óta 388 ember esetében mutatták ki a kórokozót. A legnagyobb növekedést a brüsszeli régióban jelentették, ahol a fertőzöttek heti átlagos száma 57 százalékkal emelkedett.

"Noha a növekedés kissé alacsonyabb a múlt héten tapasztaltnál, Brüsszelben a helyzet továbbra is aggasztó" - fogalmazott a szóvivő.

Belgiumban a járvány helyi megjelenése óta megerősített esetek száma 75 008.

Növekedett a kórházba szállítottak száma is. Amíg kedden az illetékes hatóság átlagosan napi 26,7 új kórházi felvételről számolt be, addig szerdán ez a mutató 27,4-re emelkedett. Jelenleg 307 kórházi ágyat foglalnak el a koronavírussal fertőzött betegek, öttel kevesebbet, mint kedden. Közülük 77-en részesülnek intenzív ellátásban, az előző naphoz képest néggyel többen. Az ápoltak közül 38 esetében alkalmaznak légzőkészüléket. A járványhoz köthető halálesetek száma kis mértékben, 3,7-re emelkedett. A járvány belgiumi megjelenése óta 8885 haltak meg a betegségben - írja az MTI.