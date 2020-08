A pár kapcsolata hosszú ideje rossz volt, a nő azonban nem merte elhagyni az agresszív férfit, ugyanis többször megfenyegette őt azzal, hogy ha elhagyja, akkor megöli őt és a családját is.

„Kiverem a fogad és mosolyt vágok az arcodba!"- fenyegette élettársát a férfi, majd távozott a lakásból. Ezt követően az asszony - a közös gyermekükkel együtt - elköltözött az édesanyjához. A férfi oda is követte a kétségbeesett asszonyt, és egy alkalommal arcon ütötte.

Az erőszakos többszörös visszaeső vádlottal szemben most emelt vádat az ügyészség és a vádiratban indítványt tett arra is, hogy a bíróság fegyházbüntetést szabjon ki vele szemben azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható. A vádlott ezért a tettéért erőszakos többszörös visszaesőként akár közel 9 év fegyházbüntetést is kaphat – írja az ügyészség.hu