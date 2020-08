Pokorny Lia kedvese kilenc évvel ezelőtt hunyt el, de a színésznő eddig soha nem beszélt erről a veszteségről és arról, hogyan dolgozta fel a tragédiát. Reméli, hogy sok gyászolónak nyújthat segítséget a története.

"A gyász mindenkinél más. Lelki hullámvasút, a születés és a halál, mindkettő olyan megrendítő pillanat, amelyekre nem tudunk hatni. Az utóbbi persze, más, hiszen a nagy veszteséget nehéz befogadni. Az ember lelke nem akarja elfogadni, hogy soha többé nem láthatja azt, aki addig az élete része volt. Minden pillanatban arra gondol, ha belép egy szobába, ő biztosan ott lesz, vagy látni véli az utcán bárhol, mert a lélek keresi a kiskapukat. Egy szakítás után még reménykedhet az ember, amiből erőt meríthet a túléléshez, egy veszteség után azonban nincs mód és esély, hogy újra beszélhessen vele" - mondta a Blikknek Lia. Hozzátette, sok út van a feldolgozásra, csak mindenkinek meg kell találnia a számára megfelelőt. Az elfogadás hullámzó: volt, amikor úgy éreztem, minden rendben, majd húsz perccel később rosszul lettem. Attól függetlenül, ki hogyan éli meg a gyászt, magából kibeszélve vagy bezárkózva, szerintem fontos, hogy szakember segítségét kérjük. Akármennyire is azt hisszük, ismerjük magunkat, ez nem igaz, nem tudhatjuk, mit vált ki belőlünk egy ilyen tragédia. Segítség kell, hogy később önmagunk és a környezetünk is boldog legyen" - árulta el. Számára a munka is a terápia része volt, egyetlen előadását sem mondta le. Elmondta, szerinte fontos, hogy maradjunk nyitottak, hiszen túl rövid az élet. Ő a gyermeke miatt sem engedhette meg magának, hogy összeomoljon. "Anyaként nem engedhettem, hogy ne éljem túl ezt. Ha magamra is zártam a szobaajtót, és némán üvöltöttem a fájdalomtól a párnába, akkor sem hagyhattam, hogy a fiam azt lássa, elveszítheti az anyukáját. Misi születése után éreztem, ezerszer nagyobb erőm van, mint képzeltem, és ez mindenen átsegít. Ez akkor sem volt másképp" - mondta.