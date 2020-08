James Timothy Norman realityszereplő jelenleg is letartóztatásban van, ugyanis saját unokaöccse megöletésével vádolják. A vád szerint a tévésztár egy sztriptíztáncosnővel ölette meg rokonát még 2016-ban, ugyanis igényt tartott az elhunyt férfi életbiztosítására, melynek ő volt a kedvezményezettje.

A Madison megyei börtönben lévő férfi a Welcome to Sweetie Pie's című műsor kapcsán vált híressé az amerikaiak körében, ügyében most is zajlik a nyomozás - írja a riverfronttimes.com