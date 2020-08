A pandémia mindenre és mindenkire hatással van, így az egyház működését is befolyásolja. Szerencsére azonban a papok és a hívek számos kreatív megoldást találtak ki annak érdekében, hogy a koronavírus-járvány idején se kelljen semmiből hiányt szenvedni.

Voltak már online misék, sőt, e-mailben kiküldött imádságok is születtek, most pedig azt is megoldották, hogy

a szenteltvíz-adagolás is érintésmentes legyen.

Ahol pedig erre még nincs lehetőség, ott elvitelre lehet kérni belőle - írja a Ripost.

"Templomainkban a szenteltvíztartók használata helyett folyóvizes szenteltvíz-adagolók lettek elhelyezve" - közölte a Váci Egyházmegye.

A használatukhoz pedig útmutatást is adnak: a kézfertőtlenítős adagolónál érdemes kezet mosni, majd a szenteltvíz-adagolóból – ami szintén lábbal helyezhető üzembe – egy keveset a kézre csorgatva kell keresztet vetni a templomba lépéskor.