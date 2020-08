Hosszú évekkel ezelőtt, tinikorában Szandit Fenyő Miklós fedezte fel. Annyi évvel később pedig az énekesnő nagylánya, Blanka lépett fel a nagymúltú rockandroll művésszel egy színpadon. Büszkén számolt be róla közösségi oldalán Szandi.

"Nagy nap ez a mai! Mintha most lett volna, amikor én kislányként jártam a turnékkal az országot felfedezőmmel és menedzseremmel, Fenyő Miklóssal. Még most is alig hiszem el, hogy este egy színpadon fogom látni énekelni az én Miklós bátyámmal a lányomat, aki a vendége lesz. Már nagyon készülünk a bulira!" - írta Szandi a régmúltat idéző fotója mellé.