A Sztárban sztár legújabb évada azért is más, mint a többi, mert több új tagja is van a zsűrinek. Köllő Babett és Kökény Attila vasárnap debütáltak ítészként, Majka viszont 6 évad után tette le a lantot. Vasárnap Facebook-oldalán gratulálta a műsor résztvevőinek, és egy rajongója kérdésére azt is elárulta, miért nem vállalta a zsűrizést idén.

"Sok sikert kívánok a Sztárban Sztár műsornak. 6 évadot ültem végig a zsűriben, sok emberrel viaskodtam, nagyon sokat nevettem, és nagyon élveztem. A zsűriben most az a Bereczki Zoli van, akivel borzalmas nagy bulikat csináltunk a műsor után. (néha közben is), Köllő Babettel már 13 éve egy színházi darabban játszottunk, és azóta is imádjuk egymást, Kökény Attila az egyik valaha volt legjobb szereplője ennek a műsornak, a Papp Szabival való barátságunkról meg egyáltalán nem kell semmit mondanom. A szereplőknek sok sikert kívánok, kifejezetten annak a fiúnak aki Sárkány Èvát alakítja. Sok sikert mindenkinek" - írta Majka, majd elmondta, miért döntött úgy, hogy idén kimarad az ország házibulijából.

"6 évadot ültem ott. Mit mondhattam volna mèg? Már az előző évadban jeleztem, hogy nekem elég, bár most meg furcsa nézni itthonról" - írta Majka.