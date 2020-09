Babett megjelenésével rendszerint kiveri a biztosítékot, sosem rejtegeti a külsejét, ahogyan az őszinte gondolatait sem. Vajon hogy bírja mindezt a férje?

"Ő az első ember, akinek adok a véleményére. Ha megnéz a színházban, pontosan látja, mit hibáztam, min kellene változtatnom. Sosem akar megbántani a kritikával, de már az arckifejezéséből is látom, ha nem azt mondja, amire valójában gondol. Ekkor határozottan ráparancsolok, hogy igenis fejtse ki. Nyilván vannak konfliktusaink, de egy zseniális férj, egy biztos támasz, akivel mindenben számíthatunk egymásra. Pedig én sem vagyok egy egyszerű csomag" – magyarázta a holnap megjelenő HOT! magazinban a Sztárban Sztár zsűritagja, hozzátéve, hogy még maga is meglepődik azon, mennyire jól bírja mellette a szerelme.

"Ember legyen a talpán, aki ennyi éven át elvisel engem, mint a férjem! Sokáig tűrök, de a szeretteim tudják, hogy van egy pont, amikor nincs tovább. Onnantól kezdve pedig csak lábujjhegyen lehet megközelíteni. Hozzám bátorság kell; nem is tudom, András hogy volt ennyire merész. Szerinte egy időzített bomba vagyok. Sokszor még tizenöt év házasság után sem sejti, hogy mi lesz a reakcióm egy szituációban" – ecsetelte a színésznő a lapban.

